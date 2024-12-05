Mühendis Başkan'a özel sürpriz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Mühendisler Günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda bir mühendis olarak, belediye çalışanı mühendis mesai arkadaşları tarafından kutlandı. Başkan Çolakbayrakdar, belediyedeki mühendis ekibinin hazırladığı sürprizle duygusal anlar yaşadı.

Mühendis Başkan'a özel sürpriz
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Mühendisler Günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda bir mühendis olarak, belediye çalışanı mühendis mesai arkadaşları tarafından kutlandı. Başkan Çolakbayrakdar, belediyedeki mühendis ekibinin hazırladığı sürprizle duygusal anlar yaşadı.

Başkan Çolakbayrakdar, bu anlamlı jesti kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkürlerini iletti. Mesajında, “Bugün, mühendisler günü dolayısıyla belediyemizin değerli mühendisleri tarafından yapılan sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Bizler, birlikte çalışarak şehrimizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür güzel anlar, motivasyonumuzu artırıyor” ifadelerine yer verdi.

Mühendisler Günü’nün, mühendislerin emeklerinin takdir edildiği ve çalışma hayatlarının önemine dikkat çekildiği bir gün olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu özel günü kutlayarak, mühendis mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi’ndeki mühendisler, bu sürprizle Başkan Çolakbayrakdar’a olan saygı ve sevgilerini bir kez daha gösterdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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