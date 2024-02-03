Otomobil takla attı: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sivas’tan Buğdayören köyü istikametine giden H.H. idaresindeki 58 PA 655 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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