BAL'da ikinci yarı start alıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) ligin ikinci yarısı start alıyor. Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor sahasında, Develigücü ise deplasmanda ikinci yarının ilk maçına çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı start alıyor. BAL 11. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü, ikinci yarının ilk maçına 4 Şubat Pazar günü çıkacak. Ligin ilk yarısını 24 puanla 4. sırada noktalayan Hacılar Erciyesspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Kangal Termikspor ile karşılaşacak. 4 Şubat Pazar günü Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 13:00’te başlayacak. Bu müsabakada Aksaray bölgesi hakemlerinden Emre Nağaç düdük çalacak.

Ligin ilk yarısını 19 puanla 5. sırada tamamlayan Develigücü ise Erzincan deplasmanında Ulalarspor’un konuğu olacak. Hakem Ömer Baytar’ın düdük çalacağı bu müsabaka da saat 13:00’te start alacak. Öte yandan grup lideri Yozgat Bozokspor, sahasında Dersimspor maçı ile ikinci yarıya başlayacakken ikinci sırada bulunan 12 Bingölspor ise sahasında Rüstempaşaspor ile karşı karşıya gelecek.