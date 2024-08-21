Otomobil tramvay hattına girdi

Sivas Caddesi üzerinde iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay hattına girerek kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Otomobil tramvay hattına girdi

Kaza, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde tramvay hattında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay hattına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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