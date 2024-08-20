İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Olay, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kavga sonucu yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.