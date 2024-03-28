Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen kazada, S.Ü. (21) idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Mehmet Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken,yaralı otomobil sürücüsü S.Ü. ve yaralanan anne ile çocuğu da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ö.’nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yine motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mahmut Arıkan: 'Hakkımı helal etmem'
Mahmut Arıkan: 'Hakkımı helal etmem'
Kayseri'de trafik denetimi: 18 bin 898 araç denetlendi
Kayseri'de trafik denetimi: 18 bin 898 araç denetlendi
Eğitim camiası iftarda buluştu
Eğitim camiası iftarda buluştu
Başkan Palancıoğlu Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı ile iftarda bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı ile iftarda bir araya geldi
Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler
Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler
Talasgücü Belediyespor altyapı sporcularıyla buluşan Başkan Yalçın
Talasgücü Belediyespor altyapı sporcularıyla buluşan Başkan Yalçın