Otomobilde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda bir otomobil içerisinde 41 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda; bir otomobil içerisinde 41 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bir aracın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Tespit edilen araç Malatya Yolu uygulama noktasında ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bavul içerisinde 41 kg 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken A.U. (29) ile M.D (34) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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