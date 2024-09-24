Otomobilden hırsızlık yapan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından otomobilden hırsızlık olayına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde  B.A. yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve çalınan malzeme ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Otomobilden hırsızlık yapan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobilden hırsızlık olayına yönelik olarak yapılan 60 saatli kamera inceleme çalışması neticesinde; B.A. yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve çalınan malzeme ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi

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