Otomobilden hırsızlık yapan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından otomobilden hırsızlık olayına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde B.A. yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve çalınan malzeme ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobilden hırsızlık olayına yönelik olarak yapılan 60 saatli kamera inceleme çalışması neticesinde; B.A. yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve çalınan malzeme ele geçirilerek sahibine teslim edildi.