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- Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı
Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında 2025 yılında 5 bin öğrenciye 5 bin TL'ye varan burs desteği sağlanacak. Milli Teknoloji Burs Programına, [email protected] adresinden 25 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından başvuruları devam eden Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında 2025 yılında 5 bin öğrenciye 5 bin TL'ye varan burs desteği sağlanacak. Burs programında Türkiye'nin 81 ilinden ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesinden gençlerin başvurusuna açık olacak. Milli Teknoloji Burs Programına, [email protected] adresinden 25 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
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