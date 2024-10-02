Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı S.D. isimli şahıs hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. Şehir istikameti yönünde ilerleyen M.K.(21) idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı S.D. yerde hareketsiz kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya gelen sağlık yaralanan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, yaşamını yitiren S.D.‘nin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracı ile Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.