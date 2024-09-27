Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Harman mahallesi Tekir caddesi üzerinde M.S.’nin sürücüsü olduğu 38 HP 222 plakalı otomobil ile K.Z.’nin kullandığı 38 AFL 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte M.S., D.S. ve A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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