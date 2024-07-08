Otomobiller çarpıştı, park halindeki araçlar zarar gördü: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında park halindeki araçlarla birlikte 4 araç hasar gördü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. Bir yaralının otomobilden yola savrulduğu kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 38 AKJ 378 plakalı otomobil ile 38 AHM 230 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki bir minibüs ile bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaza yapan otomobildeki bir kişinin yola savrulduğu görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.