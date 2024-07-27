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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de araçlarda bulunanlara müdahale etti. Kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan Hacı İbiş K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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