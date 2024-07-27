Issız yolda iki araç çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Toklar Mahalle kırsalında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Issız yolda iki araç çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Tomarza ilçesi Toklar Mahallesi civarında meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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