Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde meydana gelen kazada 42 AUB 790 plakalı otomobil ile 38 LD 505 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobillerde bulunan 7 yaralı ambulanslarla Develi ve Yahyalı İlçe Devlet Hastaneleri’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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