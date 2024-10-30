Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada N.D. idaresindeki 38 ND 151 plakalı otomobil ile H.H.U. idaresindeki 38 HU 635 otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 38 HU 635 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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