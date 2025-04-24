Otuz üç senedir kayıp kardeşi H.T.'yi öldürmekle suçlanan Y.T. beraat etti

Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine tahkikat yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T.’nin evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenlerini buldu. Olayın ardından Y.T. ile eşi N.T. ve oğlu B.T. gözaltına alındı. Y.T., 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Y.T.’nin oğlu B.T. ise 2 kez müebbet hapis cezası aldı.

‘SANIK Y.T. HAKKINDA KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DOLAYI DA DAVA AÇILDI’

1992 yılında kaybolan kız kardeşi H.T.yi öldürmekle suçlanan Y.T. beraat etti.

Sanık Y.T. bugün yapılan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı yeniden keşif talebinde bulundu.

‘SANIK Y.T: BEN BERAATİMİ İSTEMİYORUM GERÇEK SUÇLUNUN AÇIĞA ÇIKMASINI İSTİYORUM’

Duruşma savcısı sanığın beraatini istedi. Mahkemede konuşan başka suçtan tutuklu sanık Y.T., “Ölen benim bacım kayıp olan benim bacım ben suçlunun açığa çıkmasını istiyorum. Ben beraatimi istemiyorum. Burada gerçek suçlunun açığa çıkmasını istiyorum. Önemli tanıkların gelmesini istedim, cevap alamadım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Y.T.’nin beraatine karar verildi.