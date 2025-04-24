Vali Yardımcısı Kaçmaz: 'Kadın kooperatiflerimizin ulusal pazarda yer alması için gerekli destekleri sağlıyoruz'

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Gacer unundan mantı üretimi yapan Develi Kadın Kooperatifine ait kafeyi ziyaret etti. Kafede; mantı, erişte ve su böreği gibi ürünlerin de sipariş üzerine toplu satışı gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Yardımcısı Kaçmaz Develi Gacer Kafe Kadın Kooperatifleri hakkında açıklamalarda bulunarak: “Kayseri’de şahlanan kadın kooperatiflerimiz, bugün itibariyle 46 kadın kooperatifimizle dolu dizgin devam ediyor. Daha güzel yerlerde kooperatiflerimizi göreceğiz. İvmemiz çok güzel yerinde. Bu işin en önemli faktörü kadınlarımızın emeği, bereketi getiren o. Burada da bugün Develi'deyiz, Develi Kadın Kooperatifimizdeyiz. Burada da yine sağ olsun hanımlarımız canla başla emeklerini ortaya koyuyorlar. Bugün de Gacer'den mantı yapıyorlar. Burada da kooperatifimiz yine hem kafeleri var, işletiyorlar, hem de mantı olsun, erişte olsun, su böreği olsun. Bunun gibi ürünleri de hem sipariş üzerine teslim ederek, hem de toplu teslimatlarla emeklerini değerlendiriyorlar. Bizler de kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. İvmemiz her zaman yukarı. Yani onu net söyleyebiliriz. Çünkü üstüne koyarak gidiyoruz, tecrübemiz artıyor, deneyimimiz artıyor, bu işi sahiplenmemiz artıyor, piyasaya hakimiyetimiz artıyor gibi dinamiklerle ivmemiz her daim yukarı doğru. Bizim gönlümüzden geçen bu kooperatiflerimizin artık ulusal çapta da birer marka olmaları, marka olarak ulusal pazarda da yer almaları bunun olması noktasında da gerekli altyapıları, destekleri sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde hep beraber bunu da göreceğiz” ifadelerini kullandı.