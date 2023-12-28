Overlokçu Kapınıza Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş., Kayseri'de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili Overlok Makineci Kursu, 2 Ocak'ta başlıyor.

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  • 28.12.2023 15:33
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:18
Overlokçu Kapınıza Geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş., Kayseri’de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili Overlok Makineci Kursu, 2 Ocak’ta başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiriyor. Buna göre eğitimin öncü kuruluşu ve amiral gemisi olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada düzenlemiş olduğu sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar ile birçok insana doğrudan veya dolaylı olarak ulaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede eğitimde en ayrıcalıklı ve en özel hizmeti vermeyi amaçlayan KAYMEK, hizmet alanını ve kurs çeşitliliğini her geçen gün artırmakta ve talepler doğrultusunda şekillendiriyor. Yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kayseri Kariyer Merkezi katkıları ile Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte mobilyanın başkenti Kayseri’de bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Overlok Makineci’ kurs kayıtları sürüyor. KAYMEK Sümer Tesisi’nde verilecek olan ücretsiz kurslar, 2 Ocak Salı günü başlayacak.

Overlok Makineci Kursu, hafta içi 5 gün sürecek olup, kursa 18-35 yaş aralığında olan en az ilkokul mezunu bireyler katılabilecek. Kurs kayıtları www.kaymekonline.com adresi üzerinden alınıyor.

İHA

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