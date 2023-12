Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı tarafından şehitlere mevlid okutulurken, namaz sonrası vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Hunat Camii’nde öğle namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerif’e Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve vatandaşlar katıldı. Şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Burada açıklama yapan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; “Kanlarıyla bu toprakları sulayan kahramanlarımızı Mevlid ve Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualarla yad ettik. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve sıhhat, afiyetler diliyoruz. Vatanımız üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Çanakkale’de yedi düvele karşı mücadele ettik. Yine aynı günümüzde de etmeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; şehitlerimizin öcünü almak için yurt içinde ve yurt dışında büyük operasyon yapmaktadırlar. Şehitlerimizin öcü alınmaktadır. Biz burada terör örgütüne karşı 40 yıla yakındır mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Çünkü içeriden ve dışarıdan terör örgütüne büyük destekler var. Yine Çanakkale’de bizlerle savaşan dış güçler yine aynı şekilde terör örgütü ile mücadelede de karşımızda görünmektedirler. Hiçbir zaman kendilerini gizleyemiyorlar. Terör örgütüne yıllardan beri her türlü desteği veren dış güçler yine aynı şekilde Müslüman ülkelerde iç savaşlar çıkararak, Müslümanları katletmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde büyük oyunlar ülkemiz üzerinde de oynanmaya çalışılıyor. Biz Türk milleti olarak bunların üstesinden geleceğiz. Kim gelirse gelsin, dimdik ayakta duracağız. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece minarelerden ezanımız okunduğu sürece ayakta durup, hainlere karşı gerekli mücadeleleri edip, onlara hak ettikleri cevapları vereceğiz. Kanımızın son damlasına kadar ülkemizi koruma adına her zaman ölmeye hazırız. Hepimiz şehit adayıyız. Biz vatanımız için şehit ve gazi olmaya her zaman hazırız. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edelim” şeklinde konuştu.

Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.