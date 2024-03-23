Oynadığı tüfek sonu oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Oynadığı tüfek sonu oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kopçu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tüfekle oynayan N.K. (16) yanlışlıkla kendini vurdu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirledi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oynadığı tüfek sonu oldu
İHA
Kayseri Gündem

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