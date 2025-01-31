Özben Şimşek, Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği görevine atandı

Gençlik ve spor bakanlığı Spor Genel müdürlüğünün onayı ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından yapılan atama ile Develili Antrenör Özben Şimşek, Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği görevinde güven tazeledi. Şimşek, antrenörler ve kulüplerle iş birliği içinde, Kayseri’yi taekwondo branşında daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürüteceğini belirterek, "Kayseri , spora yatkın genç nüfusu ile büyük bir potansiyele sahip. Taekwondo branşını daha da yaygınlaştırarak gençlerimizi bu spora kazandırmayı amaçlıyoruz. Özellikle altyapıdan gelen sporcularımıza daha fazla imkan sunarak onların ulusal ve uluslararası arenada başarıya ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Yeni dönemde sporcu gelişimi ve turnuva organizasyonları gibi birçok konuda aktif çalışmalar yapacağız." ifadelerinde bulundu.