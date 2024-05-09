Özdoğan: 'Doğa dostu bir turizm devrini başlatıyoruz'

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında imzalanan "Erciyes Titrek Kavak Ekoturizm Projesi İş Birliği Protokolü" ile Ortaseki Ormanları’nın sorumluluğu Hacılar Belediyesi’ne devredildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılar’da çevreyi koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve doğa dostu bir turizm devrini başlatıyoruz” dedi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesi tarafından imzalanan "Erciyes Titrek Kavak Ekoturizm Projesi İş Birliği Protokolü" ile yılın her mevsiminde doğa etkinliklerinin yapılabileceği Ortaseki Ormanları’nın sorumluluğu Hacılar Belediyesine devredildi. Protokole imzaları; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın attı.

“Yeni dönemde çağımızın gereklerini karşılayan, doğa dostu turizm projeleri ile ilçemiz canlanacak” diyerek imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, “Yeni dönemde Ortaseki bölgesinde yapacağımız ‘Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi’ ile hem doğa hem de kamp tutkunları için bir dizi yeni fırsat sunacağız. Turizm alanında birçok projemizi bir araya getirerek sunuyoruz. “Ortaseki Karavan Kamp Alanı - Kilitli Parke Yolu” projeleri ile doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ortaseki Ormanlarına ulaşımı kolaylaştırmak adına kilitli parke yol çalışmalarını da başlatacaklarını söyleyen Başkan Özdoğan, “Biz belediye olarak yaptığımız farklı etkinliklerle bu bölgemizi gerek Kayseri gerekse tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini biliyoruz. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan Ortaseki’miz özellikle fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve kamp kurmaya uygun bir alan. Bu eşsiz doğal güzelliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.