Özel çocuklara özel doğum günü kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin özel çocukların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet sunduğu, aktif olarak 65’i erkek, 15’i kız olmak üzere toplam 80 zihinsel engelli çocuğa sıcak bir yuva olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde toplu doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikten ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren özel çocukların aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Yediden yetmişe her kesimden vatandaşa hizmetlerini ulaştırmaya gayret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi, ruhsal ve bedensel gelişimlerine ve öz bakım becerilerini kazanmaları amacıyla hizmete sunduğu Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde özel çocukların ve ailelerinin gönlüne dokunacak etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, modern, konforlu ve donanımlı bir ortamda engelli çocuklara sunduğu etkin ve kaliteli hizmetinin yanı sıra ‘özel’ çocuklara ‘özel’ kutlamalar da yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, toplu doğum günü etkinliğine katılarak, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında doğan Erva Sare Karaca, Giray Layıkbaş, Hamza Yıldırım, İlayda Aslan, Mehmet Eren Kaçan, Meryem Ebrar Yalçın, Necati Hamurcu, Türkan Bolat, Ufuk Yüksek, Yusuf Yeniçeri ve Esma Kahraman ile ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde özel çocukların yüzünü güldüren toplu doğum günü etkinliğinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, “Merkezimizde bir doğum günü partisi düzenledik. Bu merkezimizde haftanın belirli gün ve saatlerinde ailelerimize bir nefes alma imkânı versin diye Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde bu tip yerlere çok önem veriyoruz. Ailelerimize belediyemiz olarak bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün de burada çocuklarımıza doğum günü partisi düzenledik. Verdiğimiz hizmetin ne kadar değerli olduğunu burada gördük” şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak da Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 11 çocuğun doğum gününü kutladıklarını belirterek, şunları söyledi;

“Bugün burada Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğmuş olan 11 çocuğumuzun toplu doğum günü etkinliğini yapıyoruz. Sihirbaz gösterisi, köpük gösterisi, çocukların ritimli oyun gösterileri ile çocuklar oldukça eğlendiler. Şuanda 80 aktif kayıtlı öğrencimiz var. Kurumumuz açıldığı günden bugüne kadar 217 çocuğumuz hizmet aldı. 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklarımıza gündüzlü bakım hizmeti sunuyoruz. Tamamen ücretsiz hizmetimiz. Hafta içi 9.00-16.00 arasında saatlik ya da günlük hizmet veriyoruz. 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli bulunan çocuklarımızın ailelerini de kurumumuza bekliyoruz.”

Doğum günü kutlanan 11 özel çocuğun aileleri de özel etkinlik ve Engelsiz Çocuk Evi hizmetlerinden duydukları memnuiyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler. Doğum günü olan Meryem Ebrar Yalçın’ın annesi Fatma Yalçın, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin güzel hizmetlerinden biri olduğunu dile getirerek, “Zihinsel engeli bulunan ve 4 yaş üstü çocuklara zaman zaman etkinlik düzenleyen, zaman zaman bizim işlerimiz olduğunda çocuğumuzu bıraktığımız bir kurummuş. Bunu duyduğumda çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Kızımın 4 yaşına basmasını bekledim. Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sunduğu güzel hizmetlerden bir tanesi, güvenerek ve canı gönülden getirerek kullandığım bir hizmet. Bunun için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç Beyefendiye ve emeği geçen tüm kişilere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yalçın, özel çocukların bu tarz etkinliklerden hoşlandığını, yapılan eğlenceler mutlu olduklarını ve çocuklar mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

“Çocuklarımız topluma kazandırılıyorlar, çok mutluyuz”

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nin hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade eden ve Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ufuk Yüksek’in annesi Ebru Yüksek de “Memnunuz, mutluyuz, teşekkür ediyoruz” dedi. Otizmli çocuğu ile Engelsiz Çocuk Evi’nin hizmetlerinden faydalanan Tuğba Yeniçeri de “4 aydır buradayım ve gerçekten hizmette kusur yok. Çok memnunum, otizmli çocuklar için çok iyi bir yer. Bugünkü etkinlikte çocuğum için çok güzel. Diğer otizmli çocukların da buraya gelmesini tavsiye ederim. Öğretmenlerimiz olsun, müdürümüz olsun çok ilgiler. Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi. İki özle çocuğu ile Büyükşehir’in anlamlı hizmetinden faydalanan Gamze Karaca ise hizmetten dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Çocuk büyütmek zaten zor ama özel çocuk büyütmek daha zor. O yüzden bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel etkinlikler yapmışlar, sağ olsunlar” diye konuştu. Özel çocukların ve ailelerinin özel günlerinde mutluluklarına mutluluk katan Büyükşehir Belediyesi’nin toplu doğum günü etkinliğinde, çocuk şarkıları, müzikli ritim, sandalye kapmaca oyunu, balon patlama, yüz boyama ve sihirbazlık gösterisi ile çocuklar eğlenirken patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yanı sıra pasta kesimi ile doğum günü kutlaması yapıldı.

Özel çocukların ve ailelerinin katıldığı doğum günü etkinliğinde çocuklar, oyun ve aktiviteler eşliğinde doyasıya eğlendiler.