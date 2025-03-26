Özel gereksinimli Aleyna'ya özel eğitim

Ziyarette, özel gereksinimli Aleyna Başol, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve afet birimi ekipleri ile buluşarak afet eğitimi almanın heyecanı ile mutluluğunu yaşadı ve eğitimlere katılarak özel bireylere örnek oldu.

Özel Birey Aleyna, Hem Öğrendi Hem de Heyecan Yaşadı

Gerek farkındalık oluşturmak ve gerekse de özel gereksinimli bireyleri mutlu ederek eğitimler verme doğrultusunda samimi bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli Aleyna Başol’a evinde ziyaret gerçekleştirerek sivil savunma ile itfaiye kurtarma konularında heyecan yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın’ın da bulunduğu ziyarette, itfaiye ve afet işleri birimi personeli tarafından Aleyna’ya, afet türleri ile afetlerde nasıl davranılacağına dair bilgiler uygulamalı bir şekilde gösterilerek, önemli uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir, Aleyna Özelinde, Özel Gereksinimli Bireylere Örnek Oldu

Özel gereksinimli bireyler için Aleyna özelinde topluma örnek çalışmalar yürüten Büyükşehir görevlileri, afet türlerinden deprem hakkında nasıl davranılması yönünde bilgiler aktararak, evdeki eşyaların sabitlenmesi yönünde bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra, çök kapan tutun yöntemini gösterdi ve deprem esnasında asansörlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

“İyi Ki Varsınız. Memduh Başkanı Çok Seviyorum”

Acil telefon numarasının da hatırlatıldığı ziyarette Aleyna, itfaiye araçlarına bindirildi, siren çaldı. Aleyna, “Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Memduh Başkanı çok seviyorum” diye konuştu.