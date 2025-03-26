Bayram öncesi şekerler tezgahta: Yoğunluk başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram şekeri alışverişi için yoğunluk oluşturuyor.

Bayram öncesi şekerler tezgahta: Yoğunluk başladı

Çikolata çeşitlerinin en uygun 200 liradan, şeker çeşitlerinin ise 80 liradan başladığını söyleyen İşletme Sorumlusu Ahmet Çubukçu, “Merdiven altı ürünleri tercih etmemelerini isteyelim; merdiven altı gruplarından kaçınmaya çalışalım. Şekerler minimum 200 lira bandında çikolata çeşidimiz var ve 2000 liraya kadar çıkıyor. Şeker grubumuzda da 80 ila 500 liraya kadar çeşidimiz var” dedi.

Ramazan Bayramı’na 4 gün kaldı. Bayram şekeri almak isteyenler ise çarşı pazarın yolunu tuttu. Fiyatlarda geçen yıla göre artış olduğunu ancak her bütçeye uygun çeşitler olduğunu dile getiren işletme sorumlusu Ahmet Çubukçu, “Bu bayram için talep güzel, yoğunluk başladı. Fiyatlarımız her kesme hitap edecek şekilde.Lüks grubumuz da var uygun fiyatlı grubumuz da var.Geçen seneye nazaran fiyatlarda tabi ki artışlarımız mevcut ama her bütçeye uygun şeker gruplarımız var. Merdiven altı ürünleri tercih etmemelerini isteyelim; merdiven altı gruplarından kaçınmaya çalışalım.Şekerler minimum 200 lira bandında çikolata çeşidimiz var ve 2000 liraya kadar çıkıyor. Şeker grubumuzda da 80 ila 500 liraya kadar çeşidimiz var. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlarız” diye konuştu.

Haber Merkezi

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