Özel öğrenciler mutfakta hünerlerini sergiledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, hem tatlı yaptı hem de türkü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi; eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleri ile öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına da katkıda bulunuyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri olan görme engeli bulunan Ülkü Karakaya ile Jale Yazır, öğretmenleri Şeyma Sarıbaş ve Sümeyra Karaca ile birlikte mutfağa girerek, magnolya tatlısı yaptı.

Etkinlikte keyifli zaman geçiren özel bireyler, hem türkü söyleyip hem de tatlı yaparak adeta hünerlerini sergilediler.