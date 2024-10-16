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  • Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci iddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci iddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Özel Cihangir Okulları’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre öğlen yemeğinde tavuk yiyen öğrencilerde daha sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 30 öğrenci, ağrı ve kusma şikayetleri ile kentte bulunan çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastaneye başvuran öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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