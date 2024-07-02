Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş.’nin ev sahipliği yaptığı TÜBİTAK tarafından desteklenen, Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Zirvede Bilim 4: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu” projesi ile özel yetenekli öğrenciler zirvede bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrenmeye verdiği özel önem ve büyük destekler doğrultusunda proje ve hizmetlerini sürdürürken, bünyesinde hizmet veren kuruluşları ile de eğitime ve bilime katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş., TÜBİTAK tarafından desteklenen, Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Zirvede Bilim Erciyes Dağı Bilim Okulu” projesine ev sahipliği yaptı.

Türkiye’deki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim görmekte olan özel yetenekli öğrencilerle farklı bilim dallarından eğitmenlerin danışmanlığında geniş bir çerçevede bilimsel aktiviteler gerçekleştirmeyi amaçlayan proje 26 farklı ilinden özel yetenekli öğrencilerin katılımı ile Erciyes’te düzenlendi.

Öğrenciler, 24 Haziran Pazartesi günü başlayan ve 30 Haziran Pazar günü tamamlanan “Zirvede Bilim Erciyes Dağı Bilim Okulu” projesi ile bir hafta boyunca; bilgi düzeylerini artırdı, teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Bilim, kültür, spor ve sanat dolu bu serüvenle, gençler öğrenme fırsatı buldu.

Öte yandan, 26 ilden projeye katılan öğrenciler, dünyanın sayılı kayak tesisleri arasında yer alan ve her sezon milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ile yaz aylarında da sporseverlerin gözdesi olan Erciyes’in güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar.

Zirvede Bilim 4: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu öğrencileri misafirperverlikleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Erciyes A.Ş. yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.