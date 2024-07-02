Tarım arazilerini aykırı kullananlara ceza yağdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere yaklaşık 50 milyon lira ceza kesildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Şehirde tarım arazilerinin aykırı kullanımıyla ilgili ’İmar Toprak Koruma Kanununa Muhalefetten’ kamu alanları da dahil yaklaşık 50 milyon lira ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulanmalarının sağlanması amacıyla amacı dışında kullanılan izinsiz yapıları tespit ederek sorumlular hakkında yasal işlemleri devam ettiriliyor.

Cezaların ana amacında toprağın korunması ve kanuna muhalefetin önüne geçilmesi oluşturuyor. Ayrıca kanuna muhalefet konusuyla ilgili de belediye ve diğer kamu kurumlarıyla ilgili yazışmalar sürüyor.