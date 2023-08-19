Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki projeleri hızla takip ettiklerini söyleyerek, 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.08.2023 14:18
  • Güncelleme: 19.08.2023 18:21
Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki projeleri hızla takip ettiklerini söyleyerek, “Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Burada Kayseri’de devam eden yatırımları sıralayan Özhaseki, “Önümüzde bir takım projeler var. O projeleri de hızla takip ediyoruz. Hızlı tren işi inşallah zamanında bitmiş olacak. Belki bundan 1 sene önce işe başlayıp temel atmanın faydasını göreceğiz. Çünkü bugünlerde herhangi bir şehir dese ki, biz hızlı trene başlamak istiyoruz, bunu ihale edin, ihale kapsamında alınıp kolay kolay yapılamaz gibi geliyor bana. Başlayan işler devam eder, yarım işler bitirilir ama sıfırdan ihaleye başlamak zor gibi gözüküyor. Çünkü bizim en önceliğimiz 850 bin bağımsız birimi yapacaksınız, en önceliğimiz bu. Neredeyse 2 milyon insanımız dışarıda duruyor. Konutları yapmanın bedeli de 100 milyar doları geçiyor. Böyle bir ortamda öncelikle sıralamasında deprem öne geçeceği için bu işe başlamak kolay değil. Çok şükür o da hızla devam ediyor. Havaalanı inşaatımız bitmek üzere. Millet bahçesiyle beraber eş zamanlı bitirirsek açılışını yaparız. Bir taraftan lojistik merkezinin inşaatı devam ediyor. Raylı sistem mobilyacılar sitesine kadar çalışmaya devam eder. Talas raylı sistemi bitti, deneme sürüşü devam ediyor. TOKİ’nin yaptığı konutların anahtar teslimini yapacağız. Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, dün temeli atılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili de, “Eğer kendi içimizde çözemezsek değişik kamu kurumlarının bu konuda yapacakları yardımlar bahsi var. Oradan mutlaka yardımda bulunurlar. Orada hayırseverlerimizin emeği ile işe başlıyoruz. Geriye kalan kısmını Yeşilay Genel Merkezi yapacak. Yine eksiğimiz kalırsa hiç merak etmeyin birçok kuruluş buraya yardım eder. Siz Kayseri’de hayır işinin başlayıp da yarım kaldığını gördünüz mü. Şuanda hiç olmadı, bundan sonrada olmaz. Ama şu yapar ama bu yapar. Nasibi olan yapar” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi açıldı

Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi açıldı

Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Özhaseki: 'Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Sahilde görüp merak saldığı hasır kazanç kapısı oldu

Sahilde görüp merak saldığı hasır kazanç kapısı oldu

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne 10 milyon 200 bin liralık içme suyu yatırımı

Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne 10 milyon 200 bin liralık içme suyu yatırımı

Milletvekili Ersoy, 'Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu'

Milletvekili Ersoy, “Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu”

Motorine 1 liralık zam bekleniyor

Motorine 1 liralık zam bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki: '1 ve 2. derecede deprem bölgesinde bulunan bölgelerimizin oranı yüzde 66, yaşayan insan nüfusu ise yüzde 71'

Bakan Özhaseki: '1 ve 2. derecede deprem bölgesinde bulunan bölgelerimizin oranı yüzde 66, yaşayan insan nüfusu ise yüzde 71'

Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

DAHA FAZLA
Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

Fetih ve Aldemir ailelerinin mutlu günü

Kayserispor ikinci haftayı da beraberlikle kapattı

Kayserispor ikinci haftayı da beraberlikle kapattı

Tekir Göleti içerisindeki balıklar öldü

Tekir Göleti içerisindeki balıklar öldü

Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlar yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlar yakalandı