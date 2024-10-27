Tomarza'ya bin ağaçlık yeşil nefes 

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin, kendi köyü olan Arslantaş Köyü’nde ağaçlandırma çalışmasına öncülük etti. Arslantaş Sosyal Tesisleri çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık bin fidan toprakla buluştu. Organizasyon Dipi Dağcılık ekibi, köylüler ve çevre gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğaya saygı ve yeşili koruma bilincinin yarınlara değer katacağını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin, " Bugün burada hep birlikte geleceğe nefes katacak bir adım attık. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Ağaç, çiçek, meyve insanlığın süsüdür.’ Bugün diktiğimiz her fidan, doğamıza, köyümüze ve yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.