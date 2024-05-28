Özhaseki Pınarbaşı'na geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak.

Özhaseki Pınarbaşı'na geliyor
Kayseri GündemEditör

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yarın Pınarbaşı ilçesinde bir dizi temaslarda bulunacak. Pınarbaşı Meydanı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Özhaseki, Kayaönü Mahallesi’nde TOKİ arsa yer incelemesi yapacak.

Özhaseki ayrıca, Pınarbaşı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak.

İHA
Kayseri Gündem

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