Özkırış 'Refah Marketler' Projesini duyurdu

Kayseri’nin geleceği için yenilikçi ve insan odaklı projelerle hareket eden Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik refahı artırmak amacıyla ’Refah Marketler’ projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Özkırış; bu projenin Kayseri’nin farklı bölgelerinde yer alan semt pazarları ve çarşılarında yer alacak olan modern ve temiz marketler zinciri olacağını belirtti. Refah Marketler, taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, şehir sakinlerinin günlük alışverişlerini kolaylaştıracak ve bütçelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, Refah Marketler projesi sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyici bir rol üstlenecek. Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetiminin, bu marketlerde yerel üreticilerin ürünlerine öncelik vererek onların desteklenmesinin sağlanacağı ve böylelikle yerel ekonomiyi canlandıracağı belirtildi.

Abdullah Özkırış; "Refah Marketler; çocuk oyun alanları, kafe ve dinlenme alanları gibi sosyal ve kültürel aktiviteleri destekleyerek şehir sakinlerinin kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak. Ayrıca, marketlerin çevresinde yeşil alanlar oluşturularak şehrin estetik görünümüne katkıda bulunulacak" dedi.

YRP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Özkırış’ın Refah Marketler projesi, şehirde yaşayanların yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik refahlarını yükseltmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.