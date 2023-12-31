Özocak, '2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin kararlılıkla devam edileceğine inancımız tamdır'

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yayımladığı yeni yıl mesajında; "2024 yılında da ‘Lider Ülke Türkiye’ hedefinin kararlılıkla devam edileceğine inancımız tamdır” dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özocak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2023 yılında hem bölgemiz hem de küresel ölçekte meydana gelen gelişmeler, savaşlar, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, güç mücadeleleri, ekonomik ve siyasi tehditler, gıda ve enerji sorunları, doğal afetler, insani ve vicdani krizler dünyayı esaret altına almıştır. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar, yakın zamanda başlayan ve katil İsrail’in soykırımına dönüşen Gazze savaşı sadece bu ülkelerle sınırlı kalmamış, sonuçları itibariyle neredeyse Dünya’da tesir etmediği alan kalmamıştır. İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşamış, sınıfta kalmıştır. Büyük oranda ülkemiz dışında oluşmuş gibi olsa da geleceğimizi ilgilendiren bu karanlık ve gölgeli olaylar zinciri Türkiye’mizin akılcı politikaları, siyasi istikrarıyla, aktif mücadelesiyle, dirayetiyle, başkent Ankara’nın vizyonu Kızılelma ülküsüyle içerden ya da dışarıdan gelen her türlü tehdit bertaraf edilmiştir. 2023 yılında milli hedefimiz haline gelen ‘Lider Ülke Türkiye’ hedefinin 2024 yılında da kararlılıkla devam edileceğine inancımız tamdır. Türk milleti varlığına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi paylaşıyorum."