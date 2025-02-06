Özsoy, Bünyan taşkın kontrol sözleşmesini duyurdu

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Kayseri Bünyan İğdecik Mahallesi Acı Dere Taşkın Kontrol Sözleşmesinin imzalandığını duyurarak, “Kayseri Bünyan İğdecik Mahallesi Acı Dere Taşkın Kontrol Sözleşmesi imzalanmıştır. Hayırlı Olsun Kayseri sözleşme kapsamında; Acı derede; Km:0+000-0+184 ve 0+523-0+674,52 arası 335,52 m harçlı pare, Km:0+184-0+523 arası 339 m beton ağırlık duvar 3 adet menfez, 1 adet tersip bendi. Yan derede; Km:0+000-0+090 arası 90 m beton ağırlık duvar adet menfez ve her iki derede de pano panel tel çit yaptırılacaktır. İhale bedeli 30 milyon TL hayırlı olsun Bünyan” ifadelerini kullandı.