Paraşüt İniş Alanı'na 100. Yıl Anıtı

Talas Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesindeki faaliyetleri sürüyor.

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  • 29.12.2023 11:52
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:20
Paraşüt İniş Alanı'na 100. Yıl Anıtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesindeki faaliyetleri sürüyor.

Bu dönemde, okul ve meydan açılışından konsere, şenlik, sergi ve konferanslardan 100. yılı hatıra eşyaları yapımına kadar 28 ayrı etkinliğe imza atan Talas Belediyesi son olarak da Paraşüt İniş Alanına 100. Yıl Anıtı dikti. Vatandaşların ilgi gösterip hatıra fotoğrafı çektirdiği anıt, gece ışıklandırmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor. Anıta dair düşüncelerini ifade eden vatandaşlar, çok beğendiklerini ve bulunduğu yere yakışan bir anıt olduğunu belirtti.

Beğenisini dile getiren Onur Nurullah Karateke isimli bir vatandaş, “Anıt şık oldu, gayet güzel. Cumhuriyetin 100. yılına dair anlamlı bir anıt olmuş. Belediyenin çalışmalarını beğeniyoruz.” diyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. İsmail Doğan isimli bir diğer vatandaş da anıtın çok güzel olduğunu kaydederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da nice zorluklarla, birlerce şehit vererek kurulan cumhuriyeti ilelebet yaşatmanın önemine vurgu yaparak; “Binlerce yıldır bu topraklardayız ve nice şehitler verdik. Dün olduğu gibi bugün de hainler, topraklarımızda emeli olan işgalciler saldırmaya devam ediyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Topraklarımızı korumak için, cumhuriyetimizi yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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