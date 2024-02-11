Park halindeki 3 araç yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yeni Sanayi'de park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 araç hasar gördü.

Park halindeki 3 araç yandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yeni Sanayi’de park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi’nde park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Park halindeki 3 araç yandı
Park halindeki 3 araç yandı
Park halindeki 3 araç yandı
İHA
Kayseri Gündem

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