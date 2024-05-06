Park halindeki otomobil kayarak aşağı uçtu

Kayseri'nin Talas ilçesinde park halindeki otomobil, kayarak park yerinden aşağıya uçtu.

Park halindeki otomobil kayarak aşağı uçtu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde park halindeki otomobil, kayarak park yerinden aşağıya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde mesire alanında park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin içinde kimsenin bulunmadığını belirlerken, araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki otomobil kayarak aşağı uçtu
Park halindeki otomobil kayarak aşağı uçtu
İHA
Kayseri Gündem

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