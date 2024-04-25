Park halindeki otomobil yanarak küle döndü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobil yanarak küle döndü.

Park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobil yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Esmeli Sokak’ta park halinde bulunan Volkswagen marka otomobil bir anda yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken otomobil küle döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Park halindeki otomobil yanarak küle döndü
İHA
Kayseri Gündem

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