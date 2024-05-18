Park halindeki otomobil yandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeki otomobil yandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Bekir Y.’ye ait olan otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
İHA
Kayseri Gündem

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