Parkta Kanlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkında çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerindeki parkta, 14 yaşındaki M.A.S. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında yaşanan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Çıkan arbede sırasında M.A.S. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli hızla kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan M.A.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin bulunması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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