Parkta Kanlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan M.A.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin bulunması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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