Pazar tezgahlarında halkın favorisi limon oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arası, sivri biberin kilosu 60 lira ile 75 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 40 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 25 lira arası, hurmanın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, narın kilosu 35 lira ile 40 lira arası, salatalığın kilosu 35 lira ile 60 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, muzun kilosu 35 lira ile 55 lira arası, soğanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, havuçun kilosu 20 lira ile 25 lira arası, kestanenin kilosu 150 lira ile 200 lira arası, mantarın kilosu 80 lira ile 120 lira arası, mandalinanın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, kabağın kilosu 25 lira ile 40 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan ayva 40 liradan, armut 30 liradan, sarımsak 200 liradan, brokoli 50 liradan, karnabahar 70 liradan, turp 30 liradan, kivi 40 liradan, mor lahana 70 liradan, yeşil soğan 25 liradan, maydonoz 7,5 liradan satılıyor.