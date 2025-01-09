Kayseri'yi Cumhurbaşkanı heyecanı sardı

Kayseri, hem sanayi hem de kültür açısından Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılamaya hazır. Kayserililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın kongresine katılacak ve bir dizi açılış gerçekleştirecek. Kayserililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgiyle karşılamaya ve coşkuyla ağırlamaya hazır.