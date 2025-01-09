Kayseri'yi Cumhurbaşkanı heyecanı sardı

Kayseri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta gerçekleştireceği ziyaret için büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, şehrin tarihi, kültürel ve ticari zenginlikleriyle birleşerek bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacak.

Kayseri'yi Cumhurbaşkanı heyecanı sardı

Kayseri, hem sanayi hem de kültür açısından Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılamaya hazır. Kayserililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın kongresine katılacak ve bir dizi açılış gerçekleştirecek. Kayserililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgiyle karşılamaya ve coşkuyla ağırlamaya hazır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Başkan Mustafa Yalçın: 'Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor'
Başkan Mustafa Yalçın: “Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor”
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
Vali Gökmen Çiçek’ten “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı
Gazeteci Azim Deniz'i silahla yaralayan A.T.'nin yargılanmasına devam edildi
Gazeteci Azim Deniz’i silahla yaralayan A.T.’nin yargılanmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!