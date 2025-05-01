Pazar tezgahlarında salatalık sezonu açıldı

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; Limonun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 50 lira arası, kayısının kilosu 60 lira ile 100 lira arası, çileğin kilosu 75 lira ile 100 lira arası, kabağın kilosu 15 lira ile 30 lira arası, salatalığın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, domatesin kilosu 25 lira ile 35 lira arası, patatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, soğanın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, eriğin kilosu 65 lira ile 100 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 140 lira arası, biberin kilosu 30 lira ile 60 lira arası, elmanın kilosu 35 lira ile 50 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan muz 99 liradan, tere 15 liradan, kıvırcık 20 liradan, ıspanak 15 liradan, karpuz 50 liradan, sarımsak 200 liradan satılıyor.