Pazar tezgahlarının en pahalısı sarımsak oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 20 lira ile 35 lira arası, biberin kilosu 50 lira ile 75 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 30 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 25 lira arası, narın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, salatalığın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, elmanın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, muzun kilosu 60 lira ile 75 lira arası, soğanın kilosu 20 lira ile 50 lira arası, havuçun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, ayvanın kilosu 15 lira ile 25 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan çilek 150 liradan, kivi 100 liradan, sarımsak 200 liradan, lahana 120 liradan, maydanoz 10 liradan, marul 25 liradan, armut 40 liradan, hurma 70 liradan, ıspanak 25 liradan, pırasa 25 liradan satılıyor.