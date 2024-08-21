Pedallar Filistin için çevrilecek

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen ve Kayserili bisiklet severlerin konvoy oluşturarak Filistin için pedallayacakları etkinlik, Cuma akşamı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek, Sivas Caddesi üzerinden recep Tayyip Erdoğan Kayseri Millet Bahçesine ulaşacaklar.

Filistin'de yaşanan acılara ortak olmak ve İsrail katliamlarını protesto etmek için Kayserili bisiklet severler tarafından oluşturulacak kafile Millet Bahçesi'ne ulaştıktan sonra orada bir basın açıklaması yapacaklar.