Pedallar Gazze için çevrildi

Kayserili bisiklet binicileri, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek Millet Bahçesi'ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi.

Pedallar Gazze için çevrildi
Kayseri GündemEditör

Kayserili bisiklet binicileri, İsrail’in Filistin ve Gazze’deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket ederek Millet Bahçesi’ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi.

Farklı yaş gruplarından yüzlerce bisiklet sürücüleri, İsrail’in Filistin ve Gazze’deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket ederek Sivas Caddesi üzerinden Millet Bahçesi’ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi. Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen etkinlikte Kayserili bisiklet severler, Türk ve Filistin bayrakları ile oluşturdukları renkli görüntüler eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Millet Bahçesi’ne ulaştı.

Kayserili bisiklet severlerin, Filistin’deki acılara destek olmak ve İsrail katliamlarını protesto etmek amacıyla oluşturdukları kafile güzergah boyunca ’Kahrolsun İsrail’, ’Hamas’a selam direnişe devam’, ’Kayseri’den Gazze’ye direnişe selam’ sloganları atarak Kayseri Millet Bahçesi’ne ulaştı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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