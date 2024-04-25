Pendikspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 34. haftasında oynanacak Pendikspor-Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Pendikspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Kayseri GündemEditör

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 34. haftasında oynanacak Pendikspor-Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Pendikspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig 34. hafta maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada Denizli Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu zorlu ve kritik maçta Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.

Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor’un ikinci maçında düdük çalacak. 28 Nisan 2024 Pazar günü Pendik Stadyumunda oynanacak olan Pendikspor ile Kayserispor maçı saat 16.00’da başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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