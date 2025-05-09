PFDK'dan Kayserispor'a 285 bin TL para cezası

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Süper Ligin 34’üncü haftasında disiplin kurulu kararları açıklandı. Alanyaspor maçında Kayserispor’a ‘talimatlara aykırılık’ sebebiyle 168 Bin TL para cezası alırken başkan Nurettin Açıkalın ve asbaşkan Ziya Erkut Yurdemi ‘akredite edilmediği alanda bulunma’ sebebiyle 58 Bin 500’er lira cezası çarptırıldı.

Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde, “Kayseri Kulübünün, 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi’nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü idarecisi Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan, Furkan Güven’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” şekilde açıklandı.